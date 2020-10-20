Зеленский: В 2021 году игорный бизнес с лицензиями должен принести в бюджет 5 миллиардов

Президент Владимир Зеленский заявил, что поступления в бюджет после легализации игорного бизнеса в 2021 году составят 5 млрд грн.

Об этом он сказал в послании с трибуны Верховной Рады 20 октября.

"По всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет 5 млрд грн", - сказал Зеленский.

Проект госбюджета-2021 не содержит прогноза поступлений от продажи первых лицензий на рынке азартных игр. Госбюджет-2020 предусматривал поступления в размере 4 млрд грн от легализации азартных игр.

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Напомним:

Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыши от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему, содержат коррупционные риски.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.