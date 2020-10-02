Кабмин может отменить ограничения на зарплаты в госкомпаниях: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский 1 октября подписал закон с поправками в госбюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает разрешение правительству отменить ограничения на зарплаты в госкомпаниях.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В частности, закон дает Кабмину право в период действия карантина сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами, принятыми для предотвращения распространению COVID-19, кроме случаев, когда указанное может привести к ограничению конституционных правили свобод.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве, Кабмин планирует воспользоваться этим правом.

Напомним:

В апреле Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 гривен в месяц.

Конституционный суд 28 августа признал, что ограничения заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.

Шведский экономист, научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что подает в отставку с должности члена наблюдательного совета "Укрзализныци".

В Офисе президента, комментируя отставку члена набсовета УЗ Андерса Аслунда (среди причин отставки он указал невыплату зарплаты), заявили, что "никто не доволен ограничениями заработных плат, и это вполне понятно, но это было требованием времени".