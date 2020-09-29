У Зеленского прокомментировали отставку члена набсовета УЗ Аслунда

В Офисе президента, комментируя отставку члена набсовета УЗ Андерса Аслунда (среди причин отставки он указал невыплату зарплаты), заявили, что "никто не доволен ограничениями заработных плат, и это вполне понятно, но это было требованием времени".

Об этом в комментарии ЭП сказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Стандарты корпоративного управления - это прежде всего профессионализм, эффективность и прозрачность. Так же, как и страны ЕС, мы стремимся привлекать в наблюдательные советы наших государственных компаний профессионалов, от работы которых ожидаем увеличения стоимости государственных компаний, роста качества предоставления услуг и увеличения их доходности.

Добавился и отдельный вызов - пандемия COVID-19 и связанный с ним экономический кризис, который существенно повлиял практически на все госпредприятия. Значительная часть украинских государственных компаний годами была под управлением политиков или их ставленников и как результат - находится сейчас в запущенном состоянии или на грани банкротства. Эти предприятия нуждаются структурных изменений, инвестиций, чтобы выиграть конкурентную борьбу, а не перейти в список более тысячи госпредприятий, ожидающих ликвидации. Нам нужны профессионалы, имеющие за плечами опыт успешной трансформации и развития бизнеса, и не только в Украине", - отметила она, комментируя ситуацию с отставкой Аслунда.

"Безусловно, ограничения, наложенные законом во время пандемии, должны иметь ограниченную продолжительность, иначе мы рискуем вернуться назад - к коррупции и неэффективности. Никто не доволен ограничениями заработных плат, и это вполне понятно. Но это было требование времени, вынужденное решение", - добавила она.

Напомним:

Шведский экономист, научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что подает в отставку с должности члена наблюдательного совета "Укрзализныци".

Объясняя причины своего решения, он заявил о юридических рисках, которым он подвергается как член наблюдательного совета УЗ.

Аслунд в своей колонке также подчеркнул, что с апреля 2020 года члены наблюдательного совета УЗ не получают зарплаты.

По его словам, основная проблема в том, что президент и депутаты не верят в хорошее корпоративное управление.

"Мы, иностранные члены наблюдательных советов 13 крупных государственных компаний и банков, много работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, которого я никогда не встречал) мы получаем только оскорбления и препятствия", - отметил Аслунд.

Аслунда назначили членом наблюдательного совета УЗ 20 июня 2018 года.

Экономическая правда