"Получаем только оскорбления и препятствия": Ослунд уходит из набсовета УЗ

Шведский экономист, научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что подает в отставку с должности члена наблюдательного совета "Укрзализныци".

Об этом он написал в колонке для KyivPost.

"С июня 2018 года я являюсь независимым членом наблюдательного совета "Укрзализныци". Я был благодарен за оказанную честь и служил в меру своих возможностей, но сейчас чувствую себя вынужденным уйти в отставку", - подчеркнул Ослунд.

Объясняя причины своего решения, он заявил о юридических рисках, которым он подвергается как член наблюдательного совета УЗ.

"Хотя в нашем соглашении о назначении нам было обещано страхование ответственности директоров и должностных лиц, что является стандартом для членства в совете, мы не получали такого страхования от нашего акционера", - подчеркнул Ослунд.

Кроме этого, по его словам, многие решения наблюдательного совета компании руководство УЗ не выполняет.

"Правительство также не предоставляет "Укрзализныци" умных нормативных или финансовых условий для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог, тарифы, значительно заниженные уровнем расходов, настойчивые требования к чрезмерному укомплектованию штатов и т.д.). Эти обстоятельства ставят компанию в шаткое финансовое положение", - добавил он.

Ослунд в своей колонке также подчеркнул, что с апреля 2020 года члены наблюдательного совета УЗ не получают зарплаты.

"После 5 месяцев задолженности по зарплате я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет выплачивать какое-то вознаграждение членам наблюдательного совета. Это началось с выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, парламенте Украины, 4 березня. Но он ввел минимальную заработную плату по-популистски.

В конце апреля Верховная Рада внесла правки в закон о бюджете, ограничив заработную плату всех государственных служащих, а также членов правления и наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10-кратного размера официальной минимальной заработной платы с 1 апреля до конца карантина. Это было представлено как временная крайняя мера, но она продолжается уже пять месяцев и может сохраниться", - отметил член наблюдательного совета УЗ.

"Хуже всего то, что это не поощряет компетентных и честных людей работать на украинское государство и является атакой на хорошее управление. Парламентарии "Слуги народа" нападают на иностранных членов наблюдательных советов государственных украинских компаний за то, что они - иностранцы и им слишком много платят, но с апреля нам ничего не платят", - подчеркнул он.

По его словам, основная проблема в том, что президент и депутаты не верят в хорошее корпоративное управление.

"Мы, иностранные члены наблюдательных советов 13 крупных государственных компаний и банков, много работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, которого я никогда не встречал) мы получаем только оскорбления и препятствия", - отметил Ослунд.

Ослунда назначили членом наблюдательного совета УЗ 20 июня 2018 года.