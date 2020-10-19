Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2,8 миллионов

Инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполициею по итогам 12-18 октября проверили около 17,5 тыс транспортных средств и начислили почти 2,8 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В разрезе регионов наибольшее штрафы за проезд начислены в Херсонской, Одесской и Волынской областях.

"Вместе с тем, в течение 12-18 октября в сравнении с предыдущей к этой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черновицкой и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект №3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили более 81 млн грн платы за перегрузки.

Инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполициею по итогам 5-11 октября проверили почти 19 тысяч транспортных средств и насчитали 2,45 млн грн платы за перегрузки.

Экономическая правда