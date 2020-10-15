Нацкомиссия по тарифам пожаловалась Энергетическому Сообществу на давление от ДТЭК

Нацокмисия по тарифам (НКРЭКУ) в письме к Энергетическому Сообществу заявила о давлении "со стороны крупнейшей энергетической компании и связанных с ней политсил" и и попросила предоставить письмо поддержки.

Об этом говорится в письме главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка к Энергетическому Сообществу, который есть в распоряжении ЭП.

"Украина как договорная сторона Энергетического Сообщества стремится улучшить эффективность энергетических рынков, установить долгосрочную финансовую стабильность энергетического сектора и интегрироваться в европейские энергетические рынки путем внедрения соответствующего законодательства ЕС.

Статья 35 Директивы об электроэнергетике 2009/72/ЕС и статья 39 Газовой директивы 2009/73/ЕС ("Газовая директива") требуют, чтобы обеспечивалась функциональная независимость регуляторов.

К сожалению, НКРЭКУ подвергся политическому давлению после принятия некоторых регуляторных решений", - говорится в письме.

Отмечается, что в августе 2020 года Комиссия утвердила изменения в ряд постановлений о стимулирующегм тарифообразовании, установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно (так называемые RAB-тарифы).

"Регулятор считает, что утвержденная методология учитывает интересы всех участников рынка, потребителей и государства", - заявили в НКРЭКУ.

"Мы связываем значительное давление на регулятора со стороны крупнейшей энергетической компании и связанных с ней политических сил с принятием этой методологии. В частности, с целью заставить регулятор изменить свое решение", - говорится в письме.

"Мы искренне надеемся, что Энергетическое Сообщество солидарно с НКРЭКУ относительно независимости регулятора при принятии решений. Мы были бы очень благодарны, если вы могли бы предоставить нам письмо поддержки, в котором вы выскажете свою позицию", - заявил в письме Тарасюк.

Напомним:

Члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением в ГБР о давлении нардепов Алексея Кучеренко, Валентина Наливайченко и Михаила Волынца (все - "Батькивщина").

"В последнее время указанная группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличное давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК", - заявили в комиссии.

В "ДТЭК" назвали обвинения Нацкомиссии по тарифам в адрес компании "давлением на частный бизнес, который является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем".

Эконгомическая правда