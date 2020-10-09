В "ДТЭК" назвали обвинения Нацкомиссии по тарифам давлением на частный бизнес

В "ДТЭК" назвали обвинения Нацкомиссии по тарифам в адрес компании "давлением на частный бизнес, который является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем".

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании.

"Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка, ДТЭК всегда будет отстаивать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка.

Обвинения, прозвучавшие в адрес ДТЭК со стороны НКРЭКУ - это давление на частный бизнес, который является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Это попытка регулятора переложить ответственность за невыполнение своих прямых обязанностей и пренебрежение экономическими интересами Украины. Мы уверены, что ГБР даст объективную оценку работы НКРЭКУ", - заявили в "ДТЭК".

"Системное административное вмешательство в работу рынка, которое началось в сентябре 2019 года, негативно повлияло на энергетическую отрасль. Деятельность НКРЭКУ с момента запуска реформы энергорынка Украины заключалась в необоснованном ограничении производителей электроэнергии, ручном регулировании, бессистемном вмешательстве в работу рынка.

Также со стороны НКРЭКУ отсутствовала реакция на задокументированные манипуляции трейдеров, которые наносили прямой экономический ущерб отечественной генерации, в первую очередь государственным компаниям. При этом НКРЭКУ до сих пор намеренно блокирует инициативы по стабилизации работы рынка в угоду частным интересам отдельных трейдеров, что привело к глубокому искажению прозрачной и открытой рыночной конкуренции", - добавили в компании.

Напомним:

Члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением в ГБР о давлении нардепов Алексея Кучеренко, Валентина Наливайченко и Михаила Волынца (все - "Батькивщина").

"В последнее время указанная группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличное давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК", - заявили в комиссии.

Эконгомическая правда