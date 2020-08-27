В Украине ввели RAB-тарифы в сфере энергетики

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила изменения в ряд постановлений относительно стимулирующего тарифообразования, установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии, передает Энергореформа.

Согласно проектам постановлений, на первый регуляторный период (три года) устанавливаются отдельные регуляторные нормы дохода для "старой" и "новой" базы активов – 3% и 15,72%, достижение установленных показателей качества услуг переносится с 8-го на 13-й год после перехода на стимулирующее тарифообразование.

В то же время комиссия поддержала предложение "с голоса" о повышении уровня доходности на "новую" базу активов до 16,74%.

Основным вопросом, вызвавшем дискуссии во время заседания, был вопрос нормы дохода на старую базу активов.

По мнению участвовавших в заседании депутатов и представителей общественных организаций, эту норму дохода необходимо устанавливать на уровне до 8%. Со своей стороны комиссия не поддержала эти предложения.

Согласно сообщению НКРЭКУ, в соответствии с утвержденной методикой стимулирующего тарифообразования, предусматривается, что потери в сетях операторов системы распределения должны снизиться, по крайней мере, на 1% на первом классе напряжения и на 3,5% - на втором классе напряжения ежегодно.

Отмечается, что регулятор будет анализировать макрофинансовые и экономические показатели Украины, сбалансированность работы рынка, стоимость электроэнергии как товара и при позитивных сигналах вернется к рассмотрению вопроса увеличения показателей доходности ОСР с одновременным сокращением срока достижения целевых показателей.

НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.

После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Бывший премьер-министр Гройсман заявля, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

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Напоминаем:

НКРЭКУ в конце апреля одобрила проект постановления относительно стимулирующего тарифообразования и обнародовала его для подготовки замечаний и предложений.

17 августа состоялись открытые слушания проекта, по результатам которых было подготовлено решение комиссии.

Стимулирующее тарифообразования - это система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленного на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний.

Такое регулирование предполагает, что облэнерго гарантированно будет получать прибыль, которая будет зависеть от общей стоимости активов. Считается, что это будет стимулировать компании вкладывать средства в модернизацию активов.

Ставка доходности для старых и новых активов - ключевой вопрос, по которому не могли прийти к согласию участники рынка во время предыдущих попыток ввести стимулирующее тарифообразования.