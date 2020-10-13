Гетманцев предлагает отложить повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что отложил бы повышение повышение минимальной зарплаты до 6500 гривень с 1 июля 2021 до 1 декабря 2021 ода.

Об этом он сказал в интервью tsn.ua.

"Давление на гривню есть. Это очевидные вещи, потому что мы поднимаем (зарплаты - ред) резко. Однако, я бы ни переоценивал потери бюджета от этого решения. Ибо потери бюджета, которые мы используем на выплату зарплат бюджетникам за счет бюджета, компенсируются поступлениями налогов. То есть, какого-то колоссального негативного влияния на бюджет мы не ожидаем вообще.

В то же время нельзя отрицать дополнительную нагрузку на бизнес, на фонд оплаты труда. Действительно, повышая заработные платы, мы можем получить тенизацию зарплат, когда людей будут переводить на полставки и тому подобное. Да, в этом есть проблема. Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты 6 тыс. рн, а не 6,5 тыс. грн. То есть, я бы остановился на 6 тыс. грн", - подчеркнул нардеп.

По его словам, он отложил бы повышение минималки до 6,5 тысяч до 1 декабря 2021 года.

"Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это меньше будет влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес", - добавил он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому минимальная зарплата составит 5 тысяч.

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года.

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом, заявили в Минфине.

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