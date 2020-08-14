Минфин: Рост минималки увеличит поступление ЕСВ на 1,7 миллиарда

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.

Об этом в интервью журналу "Фокус" заявил министр финансов Сергей Марченко.

"В этом году повышение минимальной зарплаты состоится в рамках 300 грн - с 4723 грн до 5000 грн., Что дает возможность улучшить жизнь граждан, получающих минимальную зарплату, увеличит поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд", - отметил министр.

По его словам, бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимальной, никаких изменений не почувствует.

"А компании, которые платят налоги только с 4723 грн минимальной зарплаты, а остальное выдают в конвертах, скорее всего, и выражают недовольство. Должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства", - добавил Марченко.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до 6 тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тысяч гривень", - заявил президент.

6 августа президентом был зарегистрирован законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривень - с 1 сентября 2020 года.

Позже сообщалось, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Рады, скорее всего, по инициативе президента.

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Экономическая правда