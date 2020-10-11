Новости выходных АМКУ против Пинчука и дальнейшие шаги для Кабмина по НАК "Нафтогаз"

О АМКУ. Антимонопольный комитет планирует дисквалифицировать компанию "Интерпайп Украина", принадлежащий Виктору Пинчуку на три года от участия в тендерах за сговор.

О доступных кредитах. Кабинет Министров принял изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

О НАК "Нафтогаз". Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал выводы аудита компании и рассказал о дальнейших шагах для Кабмина.

О Национальной экономической стратегии. На заседании рабочей группы координатор рабочей группы, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап представил результаты работы.

О новой главе ВТО. В финальный раунд выбора нового гендиректора Всемирной торговой организации вышли две претендентки: впервые в истории организацию возглавит женщина.