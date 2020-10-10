Правительство внесло изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Кабинет Министров принял изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает пресс-служба.

"Внесенные изменения в программу касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро".

Дополнительно изменения касаются исключения из повестки требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса - решение будут принимать банки-кредиторы.

Еще одно изменение - теперь использовать кредитные средства можно для приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общий объем займов по кредитам для МСБ "5-7-9" превысил 9 миллиардов.