АМКУ планирует наказать компанию Пинчука за сговор на тендерах "Укрзализныци"

Антимонопольный комитет планирует дисквалифицировать компании "Интерпайп Украина", что принадлежит Выктору Пинчуку на три года от участия в тендерах за сговор.

Об этом сообщила "Лига антитраста".

Сообщается, что такое же наказание грозит еще трем обществам: "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма" Интервторпром".

Все четыре указанные компании по информации в материале связаны между собой через Виктора Пинчука и его группу "Интерпайп".

"Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ. Однако указанные компании часто встречаются друг с другом на тендерах в системе Прозорро но не демонстрировали активного конкурентного соревнования", - говорится в материале.