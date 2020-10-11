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АМКУ планирует наказать компанию Пинчука за сговор на тендерах "Укрзализныци"

Воскресенье, 11 октября 2020, 10:00
 

Антимонопольный комитет планирует дисквалифицировать компании "Интерпайп Украина", что принадлежит Выктору Пинчуку на три года от участия в тендерах за сговор.

Об этом сообщила "Лига антитраста".

Сообщается, что такое же наказание грозит еще трем обществам: "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма" Интервторпром".

Все четыре указанные компании по информации в материале связаны между собой через Виктора Пинчука и его группу "Интерпайп".

"Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ. Однако указанные компании часто встречаются друг с другом на тендерах в системе Прозорро но не демонстрировали активного конкурентного соревнования", - говорится в материале.

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Пинчук Укрзализныця тендер

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