АМКУ планирует наказать компанию Пинчука за сговор на тендерах "Укрзализныци"
Антимонопольный комитет планирует дисквалифицировать компании "Интерпайп Украина", что принадлежит Выктору Пинчуку на три года от участия в тендерах за сговор.
Об этом сообщила "Лига антитраста".
Сообщается, что такое же наказание грозит еще трем обществам: "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма" Интервторпром".
Все четыре указанные компании по информации в материале связаны между собой через Виктора Пинчука и его группу "Интерпайп".
"Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ. Однако указанные компании часто встречаются друг с другом на тендерах в системе Прозорро но не демонстрировали активного конкурентного соревнования", - говорится в материале.
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