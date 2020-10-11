На заседании рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии представили результаты работы

На заседании рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии до 2030 года координатор рабочей группы, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап представил результаты работы.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По его словам, сегодня над созданием документа работают 20 экспертных групп по разным направлениям.

"Мы провели анализ тенденций развития экономики в Украине и в мире, проанализировали уже утвержденные на государственном уровне стратегии, доктрины и Указ Президента Украины "О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года", - подчеркнул он.

Он также отметил, что изменения условий развития государства, которые сложились в результате российской вооруженной агрессии против Украины, а также тенденции в образовании и медицине из-за мировой пандемии будут учтены.

"Наша задача, чтобы документ, который будет разработан, максимально соответствовал вызовам настоящего и учитывал будущие изменения, которые мы сейчас можем прогнозировать", - отметил Криволап.

Участники мероприятия рассмотрели видение стратегии и техническое задание для разработки конкретных направлений стратегии экспертными группами, работающими на платформе Центра экономического восстановления.