Верховный Суд приостановил выполнение решения о взыскании 350 миллионов долларов с Приватбанка

Верховный Суд 8 сентября открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство Приватбанка, остановив исполнение постановления Печерского районного суда Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года по делу № 757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ "ПРИВАТБАНК" денежных средств в сумме 347 млн ​​долларов США", - говорится в сообщении.

"Применяя такое приостановление исполнения, суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон", - добавили в суде.

Напомним:

НАБУ открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом Приватбанка в особо крупных размерах.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомство подготовило законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение решения взыскание с ПриватБанка $350 млн в пользу компаний Суркисов.

Печерский райсуд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.

Также Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов – проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

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Экономическая правда