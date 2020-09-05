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Минюст подготовил законопроект, чтобы заблокировать взыскание с ПриватБанка 10 млрд

Суббота, 5 сентября 2020, 10:00
 

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомство подготовило законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение решения взыскание с ПриватБанка $350 млн в пользу компаний Суркисов.

Источник: Малюська в Facebook

Прямая речь Малюська: "Постановление незаконно, наглое и глупое, о чем уже много было сказано.

Но судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрение апелляции или кассации - долго и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован.

Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления".

Детали: Он пояснил, что этот законопроект не оформляется как правительственный для экономии времени через рассмотрение Кабмином: "У нас счет идет даже не на дни, а на часы".

Напоминем:

Печерский райсуд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.

Также Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала. 

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов – проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

Подробнее читайте в статье: Дело Приватбанка: Связь Суркисов с Коломойским, которую не замечают судьи

Украинская правда

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Приватбанк Суркис

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