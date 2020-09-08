Суркисы vs Приватбанк: НАБУ открыло дело из-за попыток завладеть имуществом банка

НАБУ открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом Приватбанка в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Совет общественного контроля при НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство № 52020000000000566 по факту незавершенного покушения на завладение имуществом Приватбанка в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами.

"Члены Совета общественного контроля осуждают беспрецедентное нарушение процедур со стороны Печерского суда Киева и судьи Сергея Вовка в частности. Совет приветствует открытие дела детективами НАБУ для расследования инцидента и будет осуществлять общественный контроль за проведением данного расследования", - говорится в заявлении.

Напомним:

Минфин готовит апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о полном удовлетворении заявления оффшорных компаний братьев Суркисов в споре с Приватбанком относительно 350 млн долларов.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомство подготовило законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение решения взыскание с ПриватБанка $350 млн в пользу компаний Суркисов.

Печерский райсуд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.

Также Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов – проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

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Экономическая правда