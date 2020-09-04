Суд возобновил взыскание 164 миллионов долларов с Приватбанка в пользу Суркисов

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк

Печерский райсуд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка.

В сообщении отмечается, что у судьи Сергея Вовка были полномочия рассматривать заявления TAMPLEMON INVESTMENTS и LUMIL INVESTMENTS LLP об открытии исполнительного производства о взыскании в пользу компаний с ПриватБанка соответственно 7,1 млн долларов (из которых 2,1 млн долларов - проценты) и 157,4 доллара (46,4 доллара - проценты), однако их удовлетворение противоречит законодательству.

"Статья 63 закона об исполнительном производстве четко предусматривает перечень действий исполнителя, после которых исполнительное производство прекращается, соответственно, отменять закрытие и возобновлять производство нет никаких оснований", - отметили в банке.

Поясняется, что судья Вовк возобновил производство, открытого Государственной исполнительной службой в апреле 2020 года, на основании которого госисполнитель оштрафовала банк и после передал материалы правоохранителям для открытия уголовного производства.

В пресс-службе ПриватБанка подчеркнули, что после направления материалов в правоохранительные органы судья Вовк не имел права возобновлять исполнительное производство.

По мнению банка, соответствующее решение было принято с целью реализации определения Печерского райсуда Киева от 2 сентября, которым суд санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества банка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов 347 млн долларов.

В пресс-службе банка также указали, что рассмотрение заявлений 3 сентября осуществлялось без представителей компаний Суркисов.

Напоминаем:

Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов – проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

Как сообщал председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл и Министерство финансов в среду вечером, ответчики планируют подавать апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями.

Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом.

В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу, рассмотрение которой, по словам юрсоветника банка Пожидаева, пока не назначено.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов 250 млн долларов.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня 2020 года госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.