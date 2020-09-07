Дело Суркисов: Минфин до среды подаст апелляцию на решение Печерского райсуда – СМИ
Минфин готовит апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о полном удовлетворении заявления оффшорных компаний братьев Суркисов в споре с Приватбанком относительно 350 млн долларов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.
По данным агентства, Минфин планирует подать апелляцию до 9 сентября.
Напомним:
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомство подготовило законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение решения взыскание с ПриватБанка $350 млн в пользу компаний Суркисов.
Печерский райсуд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.
Также Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.
Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов – проценты, начисленные по ставке 13% годовых).
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