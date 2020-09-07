Кабмин определил основные задачи Минпромполитики

Кабмин на внеочередном заседании 7 сентября принял проект постановления, которым законодательно регулируются основные задачи деятельности Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в ВР Василий Мокан.

"Минстратегпром определяется главным органом в системе ЦОИВ, который формирует и реализует государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонного заказа, в сфере оборонно-промышленного комплекса, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности", - написал он.

По его словам, также среди основных задач министерства:

обеспечение формирования и реализация государственной политики в сферах государственной промышленной политики, государственной политики по развитию стратегических отраслей промышленности, в частности военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе;

обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере государственного оборонного заказа, инновационной деятельности в стратегических отраслях промышленности;

обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере космической деятельности;

участие в пределах полномочий в обеспечении формирования и реализации государственной политики в сферах военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности по вопросам обеспечения функционирования и развития стратегических отраслей промышленности Украины, государственной инвестиционной политики в стратегических отраслях промышленности, научно-технической деятельности в стратегических отраслях промышленности, политики с импортозамещения и ценовой политики в стратегических отраслях промышленности;

формирование и реализацию государственной политики относительно европейской интеграции в выполнении Украиной обязательств по международным договорам Украины в переговорах, направленных на обеспечение развития договорных отношений с ЕС в пределах полномочий Минстратегпрома.

Напоминаем:

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности заявляют, что созданы для "заботы" государства за оборонной промышленностью без уточнения, в чем заключается такая забота.

Уруский пообещал Кабмину полмиллиона рабочих мест в стратегических отраслях без определения таких отраслей и без уточнения, какие именно меры будут осуществлены для создания новых рабочих мест.

22 июля Кабинет министров создал новый орган - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруским.

Экономическая правда