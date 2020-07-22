Уруский пообещал Кабмину полмиллиона рабочих мест в стратегических отраслях без определения таких отраслей

Кабмин утвердил постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности без четкого определения таких стратегических отраслей. В прогнозировании влияния новосозданного органа министр Олег Уруский указал привлечение "в стратегических отраслях промышленности 500 тыс человек с высокой зарплатой" до 2024 года.

Об этом говорится в проекте Постановления, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В частности, в документе указана только одна отрасль - оборонно-промышленный комплекс.

"Основной задачей такого министерства является формирование и обеспечение реализации государственной политики в сфере функционирования и развития стратегических отраслей промышленности, в первую очередь оборонно-промышленного комплекса", - поясняется в записке к проекту Постановления.

Среди краткосрочных и среднесрочных воздействий, кроме полмиллиона новых рабочих мест, Олег Уруский выделил следующие:

значительное увеличение бюджетных поступлений и сборов в государственные фонды с 2021 года;

ежегодное увеличение отчислений в государственный бюджет в размере ориентировочно от 3 млрд грн за счет дополнительного мультипликационного эффекта в стратегических отраслях промышленности с 2021 года;

рост ВВП до 5% ежегодно;

увеличение части обрабатывающих отраслей в общей структуре экономики до 20% до 2024 года.

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"То, что новый министр обещает привлечение полумиллиона человек в стратегические отрасли промышленности без четкого определения таких отраслей, и Кабмин голосует за это, говорит о том, что к образованию нового ведомства на Грушевского подошли вполне формально", - заявил глава StateWatch Глеб Каневский.

Напомним:

22 июля Кабинет министров создал новый орган - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруский.

16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского вицепремьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Основная задача - налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность. Мы планируем сотрудничать с профильными ассоциациями, у нас есть общие наработки. Только вместе мы сможем выйти из того кризиса, в котором оказалась наша промышленность", - сказал Уруский перед голосованием.

В Офисе президента был создан неформальный номинационный комитет, который выбирал предварительно приглашенных к собеседованиям кандидатов.

Номкомитет работал тайно, поэтому депутатам правящей фракции пришлось письмом просить привлечь их к отбору.

Олег Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении.

Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Официальным конечным бенефициаром компании "Прогрестех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

Экономическая правда