Новости 4 сентября: ПДД для электросамокатов, падение Apple, лучший город для бизнеса

Об электросамокатах. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который, в частности, предусматривает вывод пользователей персонального легкого электротранспорта в новую категорию участников дорожного движения.

Об Apple. Капитализация Apple Inc. по итогам торгов 3 сентября упала на 8%, что означает потерю почти 180 миллиардов долларов

О городе. Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине по версии Forbes Украина.

О НБУ. Совет НБУ назначил руководителя направления по юридической координации деятельности Приватбанка Ярослава Матузка заместителем главы Нацбанка.

О компенсации Суркисам. Государственный Приватбанк не создавал дополнительные резервы по судебному спору с компаниями братьев Суркисов, поэтому принудительное взыскание 350 миллионов долларов приведет к уменьшению капитала банка

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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Не является ли решение регулятора слишком оптимистичным, и как это может повлиять на финансовую устойчивость страны.(укр)