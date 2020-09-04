Новости 4 сентября: ПДД для электросамокатов, падение Apple, лучший город для бизнеса
Об электросамокатах. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который, в частности, предусматривает вывод пользователей персонального легкого электротранспорта в новую категорию участников дорожного движения.
Об Apple. Капитализация Apple Inc. по итогам торгов 3 сентября упала на 8%, что означает потерю почти 180 миллиардов долларов
О городе. Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине по версии Forbes Украина.
О НБУ. Совет НБУ назначил руководителя направления по юридической координации деятельности Приватбанка Ярослава Матузка заместителем главы Нацбанка.
О компенсации Суркисам. Государственный Приватбанк не создавал дополнительные резервы по судебному спору с компаниями братьев Суркисов, поэтому принудительное взыскание 350 миллионов долларов приведет к уменьшению капитала банка
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