Компенсацию Суркисам придется "вынуть" из капитала Приватбанка - член набсовета

Коллаж издания Украинский капитал

Государственный Приватбанк не создавал дополнительные резервы по судебному спору с компаниями братьев Суркисов, поэтому принудительное взыскание 350 миллионов долларов приведет к уменьшению капитала банка.

Об этом написал заместитель главы наблюдательного совета Приватбанка Артем Шевалев на своей странице в Facebook.

"Это списание по несуществующим депозитным договорам, соответственно никаких резервов быть не может, это прямой "минус" 10 млрд грн в капитал", – заявил Шевалев.

Он считает, что принудительное списание не скажется на текущем финансовом состоянии банка, но сократит возможность кредитования, прибыль и соответственно, дивиденды, которые Приватбанк заплатит в госбюджет в следующем году.

Напоминаем:

Печерский райсуд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.

Также Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов – проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

Как сообщал председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл и Министерство финансов в среду вечером, ответчики планируют подавать апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Подробнее читайте в статьях: Дело Приватбанка: Связь Суркисов с Коломойским, которую не замечают судьи

Ключевые судебные дела по Приватбанку