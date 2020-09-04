ВР приняла за основу законопроект о пользователях сегвев и гироскутеров: что он предусматривает

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который, в частности, предусматривает вывод пользователей персонального легкого электротранспорта в новую категорию участников дорожного движения.

Документ в первом чтении поддержали 268 нардепов.

Авторы законопроекта в частности, предлагают ввести новую категорию участников дорожного движения - "пользователи персонального легкого электротранспорта".

К ним относятся лица, которые двигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, который приводится в движение с помощью электродвигателя - электрические скутеры, cегвеи, гироборды, гироскутеры и т. п.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями), а также определить их права и обязанности.

При этом, лица, управляющие персональным легким электротранспортом, получат право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

Также они будут обязаны использовать технически исправній и должным образом оборудованній персональный легкий электротранспорт; двигаться по дорогам и специальных велосипедных дорожках попутно с общим потоком транспортных средств, а при возможности оборудовать свой электротранспорт звуковым сигналом и светоотражателями.

Кроме этого, предполагается, что пользователи персонального легкого электротранспорта во время движения в темное время сутки и в условиях недостаточной видимости должны иметь включенную фару и выделить себя при помощи светоотражающих элементов.

А также - не перевозить пассажиров, если их перевозки прямо не предусмотрены конструктивным решением производителя.

Также предлагают запретить управлять персональным легким электротранспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Экономическая правда