Apple продемонстрировала рекордное дневное падение в истории рынка США

Капитализация Apple Inc. по итогам торгов 3 сентября упала на 8%, что означает потерю почти 180 миллиардов долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что это рекордное дневное снижение стоимости для любой компании в истории американского рынка. Тем не менее капитализация Apple по-прежнему существенно превышает 2 трлн долларов.

Без учета текущего года предыдущий антирекорд был установлен Facebook, рыночная стоимость которого в июне 2018 года за одну сессию сократилась на 119 млрд долларов (акции подешевели на 19%) из-за негативных прогнозов финансовых показателей на фоне скандала с Cambridge Analytica.

Кроме того, пару дней в марте 2020 года дневное падение капитализации Apple и Microsoft Corp. превышало 150 млрд долларов.