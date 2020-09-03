Шевченко рассказал, когда ждать миссию МВФ и новый транш

Национальный банк в ближайшее время ожидает визит миссии Международного валютного фонда и очередной транш до конца года.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время брифинга по монетарной политике.

"Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ", - заявил он.

Также Шевченко напомнил, что основным предположением макропрогноза Нацбанка является продолжение сотрудничества с МВФ.

Напомним:

Международный валютный фонд планирует продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.

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Экономическая правда