С начала карантина статус безработного получили 444 тысячи украинцев

С начала действия карантина (с 12 марта по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев, в общем на 31 августа количество безработных составляло 477,7 тысяч раждан - это на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.

Отмечается, что пособие по безработице получали 400 тысяч человек.

Всего с начала года трудоустроено более 409 тысяч граждан, в том числе за период карантина (с 12 марта по 28 августа) - 260 тысяч.

"Больше всех украинцев нашли новое рабочее место в сельском хозяйстве - 45% от всех трудоустроенных, далее - перерабатывающая промышленность (14%) и сфера торговли (13%).

Следует отметить, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч человек, в июне - 75 тысяч человек, в июле - 68 тысяч", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что выплаты пособия по частичной безработице позволили сохранить рабочие места для 367 тысяч украинцев, из них 179,9 тысяч - ФОПы.

Напомним:

С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тысяч украинцев - это на 67% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По состоянию на 6 августа 2020 года статус безработного имеют 502 тысячи украинцев, за пероид действия карантина (с 12 июня по 4 августа) статус безработного получили 406 тысяч украинцев.

До 3,1 млн украинцев или 17% от рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы - занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле.

Экономическая правда