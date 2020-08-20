С начала карантина статус безработного получили 432 тысячи украинцев

С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тысяч украинцев - это на 67% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы занятости, передает "Правительственный портал".

"Сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие, постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных и растет количество поданных в службу занятости вакансий. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс человек, в мае их количество составляло 97 тыс человек, в июне - 75 тыс., в июле - 68 тысяч.

Во время действия карантина специалисты центров занятости не прекращали подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. Так, за пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс граждан, из них - 168 тыс безработных", - говорится в сообщении.

На 20 августа статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев (против 276 тыс на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тысяч граждан.

Напомним:

По состоянию на 6 августа 2020 года статус безработного имеют 502 тысячи украинцев, за пероид действия карантина (с 12 июня по 4 августа) статус безработного получили 406 тысяч украинцев.

До 3,1 млн украинцев или 17% от рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы - занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле.

Экономическая правда