На пике карантина скрытая безработица в Украине достигала 17% от рабочей силы - исследование

До 3,1 млн украинцев или 17% от рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы - занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

К таким выводам пришли экономисты Центра экономической стратегии, анализируя данные социологических опросов.

"Также, согласно социологическим опросам, работу могли временно потерять до 2,8 млн украинцев, или 16% от рабочей силы. При этом официальные источники свидетельствуют, что пострадавших в разы меньше. По данным Госстата, согласно расчетам ЦЭС, работу потеряли всего около 368 тысяч украинцев (2% от рабочей силы).

Даже если настоящее количество увольнений было ближе к низшему пределу, эти увольнения были сконцентрированы среди определенных отраслей и среди людей, работающих в тени - в основном это менее обеспеченные люди, у которых нет "подушки безопасности" на случай увольнения", - говорится в пресс-релизе.

В ЦЭС заявляют, что чтобы минимизировать количество увольнений, государственная поддержка должна быть нацелена именно на те сектора, которые пострадали больше всего.

"Кроме того, ЦЭС советует разработать механизм поддержки людей, которые потеряют работу, но не будут искать новую - которые либо отчаялись, либо не имеют физической возможности это сделать (например, из-за ухода за ребенком на время карантина)", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что разрыв между данными свидетельствует о том, что государственная статистика не адаптирована для подобных кризисов.

"Хотя после снятия карантина мы наблюдаем быстрое восстановление количества вакансий и большую активность соискателей, если будет вторая волна распространения коронавируса, занятость снова может резко снизиться.

Для того, чтобы подготовиться к возможной второй волне, правительству следует как можно быстрее организовать оперативную статистику рынка труда таким образом, чтобы она позволяла видеть неискаженную реальную картину. Для этого нужно улучшить сбор данных - собирать данные на уровне недели, а не месяца или даже квартала, так как во время первой волны ситуация с занятостью менялась очень быстро", - добавили эксперты.

Экономическая правда