Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 год

Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле.

Об этом регулятор сообщил в своем инфляционному отчете за июль.

"Ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы, которая в июне по еженедельными данными количества резюме вернулась на докарантинний уровень.

Интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства", - говорится в сообщении.

На 2021 рок НБУ прогнозирует процент безработицы на уровне 9% (вместо 8,6% в предыдущем прогнозе), на 2022 - 8,8% (8,6% ранее).

Напомним:

Согласно ожиданиям министерства экономики , номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тыс грн и 15,4 тыс грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% - через год.

Экономическая правда