Новости выходных: банкротство "Киевэнерго" и ОВГЗ для погашения "зеленых" долгов

О "Киевэнерго". Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом АО "Киевэнерго", принадлежащего олигарху Ринату Ахметову и начал ликвидационную процедуру.

О автомобильной отрасли. Президент Владимир Зеленский предложил представителям автопрома совместно с Мининфраструктуры и Минэкономики разработать стратегию развития автомобильной отрасли.

О заявлении Борреля. Европейский союз решил убрать из статьи Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

Об ОВГЗ. Депутаты фракции "Слуга народа" предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов, чтобы в четвертом квартале 2020 погасить долг перед производителями "зеленой" энергетики.

Об УЗ. Восточный апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Донецкой области об обязательстве "Укрзализныци", как правопреемника "Донецкой железной дороги", погасить долг в 68 млн долл перед Сбербанком.





