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Зеленский предложил разработать стратегию развития автомобильной отрасли

Суббота, 26 сентября 2020, 12:20
 
Источник: ОП

Президент Владимир Зеленский предложил представителям автопрома совместно с Мининфраструктуры и Минэкономики разработать стратегию развития автомобильной отрасли.

Об этом он сказал во время ознакомления с работой ЗАО "Еврокар", передает пресс-служба ОП.

"Вы с министрами экономики, инфраструктуры, со своими коллегами, которых считаете профессионалами, наработаете пункты плана", - обратился Президент к представителям автопрома и отметил, что будет ждать презентацию.

По его мнению, наша страна может стать одним из лидеров по производству автомобилей мировых брендов.

Глава государства также отметил, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе.

"Промышленность будем поддерживать. А вот относительно форм такой поддержки нужно очень внимательно подумать, подойти к этому вопросу максимально рационально", - отметил Владимир Зеленский.

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Зеленский авто промышленность

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