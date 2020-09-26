Зеленский предложил разработать стратегию развития автомобильной отрасли
Президент Владимир Зеленский предложил представителям автопрома совместно с Мининфраструктуры и Минэкономики разработать стратегию развития автомобильной отрасли.
Об этом он сказал во время ознакомления с работой ЗАО "Еврокар", передает пресс-служба ОП.
"Вы с министрами экономики, инфраструктуры, со своими коллегами, которых считаете профессионалами, наработаете пункты плана", - обратился Президент к представителям автопрома и отметил, что будет ждать презентацию.
По его мнению, наша страна может стать одним из лидеров по производству автомобилей мировых брендов.
Глава государства также отметил, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе.
"Промышленность будем поддерживать. А вот относительно форм такой поддержки нужно очень внимательно подумать, подойти к этому вопросу максимально рационально", - отметил Владимир Зеленский.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua