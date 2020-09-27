Укрзализныця проиграла апелляцию по долгу Сбербанка

Восточный апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Донецкой области об обязательстве "Укрзализныци", как правопреемника "Донецкой железной дороги", оплатить долг в 68 млн долл Сбербанку.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Апелляционную жалобу Акционерного общества "Укрзализныця" оставить без удовлетворения. Решение Хозяйственного суда Донецкой области от 27 июля 2020 года по делу №910 /22858/17 оставить без изменений", - указано в тексте постановления от 17 сентября, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Напоминаем:

"Укрзализныця" считает, что решение Большой палаты Верховного суда о правопреемстве УЗ по долгам государственных предприятий железнодорожной отрасли, в частности ГП "Донецкая железная дорога", угрожает национальной безопасности и экономике Украины.

По данным УЗ, сейчас на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.