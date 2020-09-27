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"Слуги народа" предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов, чтобы рассчитаться с производителями "зеленой" энергетики

Воскресенье, 27 сентября 2020, 10:49
 

Депутаты фракции "Слуга народа" предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов, чтобы в четвертом квартале 2020 года погасить долг перед производителями "зеленой" энергетики.

Соответствующий законопроект №4151 опубликован на сайте Верховной Рады.

Инициаторами выступили депутаты Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский.

Согласно законопроекту, после выпуска ОВГЗ на такую сумму она будет передана в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями ВИЭ.

Для этого предлагается увеличить предельный размер дефицита госбюджета-2020 будет увеличен с 298,4 до 318 млрд.

Авторы законопроекта напоминают, что задолженность "ГарПок" перед "зелеными" на 1 августа 2020 составляла 22,4 млрд

Напоминаем:

Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% ее в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд.

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Зелений тариф электроэнергия

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