В Кабмине определились, как погасить долги по "зеленому" тарифу – СМИ

Долг госкомпании "Гарантированный покупатель" перед производителями "зеленой" электроэнергии могут погасить за счет госбюджета и выпуска ОВГЗ.

Об этом говорится в протоколе заседания Антикризисного энергетического штаба по 18 сентября, которым располагает liga.net.

Согласно документу, ответственным за погашение долга перед производителями ВИЭ определили Минфин.

"До октября 2020 года министерство должно "найти пути реализации закона о совершенствовании условий поддержки альтернативных источников энергии (закон 810-Х) и меморандума" с "зелеными" производителями.

Долги перед ВИЭ планируют погасить двумя способами: за счет выпуска ОВГЗ и траншами из государственных бюджетов на 2020-2021 годы", - отмечает издание со ссылкой на документ.

"О результатах проинформировать Кабинет министров, Минэнерго и НКРЭКП", - говорится в протоколе.

"Принятый в июле закон 810-Х предусматривает, что из госбюджета может быть погашено не менее 20% долгов по "зеленому" тарифу. По словам и.о. гендиректора Директората электроэнергетического комплекса при Минэнерго Александра Мартинюка, остальная сумма долга может быть погашена за счет ОВГЗ и кредитов у госбанков", - отмечает liga.net.

При этом, по состоянию на 20 сентября долг "Гарантированного покупателя" перед производителями "зеленой" электроэнергии достиг 21,7 млрд грн.

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Напомним:

31 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

Законопроект, в частности, предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Закону предшествовали сложные и продолжительные переговоры с инвесторами в "зеленую" энергетику, во время которых были прописаны основные обязательства сторон.

В рамках мемомрандума с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

Согласно меморандуму, расчеты будут проходить по следующему графику: 40% будет оплачено в четвертом квартале текущего года, остальные планируется разбить на четыре части - по 15% на каждый квартал 2021 года.