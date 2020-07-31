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Зеленский подписал закон, который снижает "зеленый" тариф

Пятница, 31 июля 2020, 11:40
 

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект, в частности, предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

Позже нардеп от "За будущее" Анна Скороход зарегистрировала в ВР постановление об отмене закона о снижении "зеленого" тарифа.

В соответствии со статьей Регламента ВР, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись президенту.

Позже Скороход отозвала постановление.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг может пересчитать "зеленые" тарифы на заседании 1 августа.

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Экономическая правда

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Зелений тариф Зеленский

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