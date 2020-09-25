Новости 25 сентября: авиаперелеты Зеленского, СНБО и "Вконтакте", безработица

Об авиаперелетах Зеленского. На перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского с начала 2020 года Государственное управление делами потратило 13,98 млн грн.

О СНБО и "Вконтакте". Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев, которые пользуются запрещенной российской соцсетью "ВКонтакте".

О безработице. Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года вырос на 1,3 п.п. - до 9,9% с 8,6% в первом квартале.

О банке "Аркада". Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "АРКАДА".

О государственных сельхозземлях. Объем государственных сельхозземель составляет не 10,5 млн гектар, как официально считается, а меньше 7 млн гектар.

О госдолге. По состоянию на 31 августа 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 338,18 млрд грн или 85,10 млрд долларов, в течение августа сумма долга в гривневом эквиваленте уменьшилась на 16,9 млрд грн, а в долларовом - увеличилась на 0,05 млрд долларов.

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