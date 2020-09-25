В СНБО пригрозили пользователям "Вконтакте" спецучетом и "проблемами" с полицией

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев, которые пользуются запрещенной российской соцсетью "ВКонтакте".

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов и заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров на онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности" 25 сентября

Прямая речь Данилова: "Я хотел бы обратить внимание на пользователей, которые пользуются этим ресурсом, который является запрещенным. Это должна быть их ответственность – зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, – обо всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться.

И если они и дальше будут распространять русский контент на территории страны, то они будут иметь определенные проблемы уже непосредственно с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами".

Прямая речь Гончарова: "Полностью согласен с мнением Алексея Вячеславовича (Данилова – ред.), что это в первую должна быть ответственность пользователей. Они должны понимать, что также нарушают законодательство. И действительно наши сотрудники с коллегами с других силовых структур работают над вопросом закрытия доступа к указанной сети".

Детали: Данилов напомнил, что "Вконтакте" запрещена на территории Украины. Он отметил, что СНБО занимается этим вопросом и совместно с международными партнерами планирует решить эту проблему в ближайшее время.

Ирина Балачук, УП