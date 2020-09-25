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Государственных сельхозземель уже не 10 миллионов гектар, а меньше 7 - глава Госгеокадастра

Пятница, 25 сентября 2020, 16:55
 

Объем государственных сельхозземель составляет не 10,5 млн гектар, как официально считается, а меньше 7 млн гектар.

Об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко во время дискуссии в Киевской Школе Экономике.

Также Лещенко заявил, что в отношении ответственных за государственную инвентаризацию, которая определила такие площади, уже открыто уголовное производство, о котором он подробнее расскажет позже.

 

Эксперты КШЭ также подсчитали, что только по бесплатной приватизации в месяц в среднем "уходить" по 10 тыс га. земли.

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