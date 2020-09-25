Авиаперелеты Зеленского обошлись налогоплательщикам в 14 миллионов
На перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского с начала 2020 года Государственное управление делами потратило 13,98 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua
Наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев" в январе - более 2,5 млн грн. Еще в 1,05 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции в феврале.
Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тыс грн.
Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.
Экономическая правда
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