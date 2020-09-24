Спад экономики Украины 3 квартале может быть меньше 7% прогноза – замглавы НБУ

Динамика украинской экономики в последние месяцы лучше, чем ранее прогнозировал Национальный банк, считает замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.



"Несмотря на пандемию, экономика работает, настроения у людей такие, что они потребляют, инвестируют. Поэтому мне кажется, что у нас в третьем квартале могут оказаться цифры лучше, чем мы ожидали, хотя вместе с тем мы видим ухудшение ситуации с заболеваемостью", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Сологуб напомнил, что во втором квартале 2020 года Нацбанк прогнозировал спад в 11%, а Госстат оценил его в 11,4%, на третий квартал НБУ закладывал замедление спада до 7,4%, а в целом ожидал сокращения украинской экономики в этом году на 6%.



"На данный момент может оказаться, что этот год будет немного лучше предыдущего прогноза, но мне кажется, что незначительно. Возможно, падение ВВП будет в районе 5%. Пока мы еще считаем новый прогноз", – отметил замглавы центробанка.



Замглавы Нацбанка также отметил, что в целом развитие ситуации в Украине в этот кризис сильно отличается от предыдущих лет: страна впервые показывает примерно средние по миру темпы спада, тогда как ранее она была среди главных пострадавших.

Он подчеркнул, что это подтверждает правильность проводившейся в предыдущие годы фискальной и монетарной политики.

Напомним:

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Аналитики сообщают, что украинская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, после умеренного падения во II квартале 2020 года.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что до конца 2020 года экономическое восстановление после карантина станет ощутимым и устойчивым.