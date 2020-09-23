Зеленский обещает, что до конца года экономическое восстановление станет ощутимым

Президент Владимир Зеленский заявляет, что до конца 2020 года экономическое восстановление после карантина станет ощутимым и устойчивым.

Об этом он сообщил в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny.

"Во втором квартале мы имели спад экономики - как и все другие страны. У нас было минус 11,4% ВВП. Это во время самых жестких карантинных ограничений. Но уже к концу года экономическое восстановление станет ощутимым и устойчивым.

Уже второй месяц подряд фиксируем рост экспорта, что есть очень хорошим признаком. Растут международные резервы нашего Национального банка", - заявил президент.

Напомним:

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Аналитики сообщают, что украинская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, после умеренного падения во II квартале 2020 года.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.