Упадет не так сильно: Аналитики улучшили прогноз для украинской экономики

Украинская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, после умеренного падения во II квартале 2020 года.

Об этом говорится в отчете главного экономиста инвестиционной компании Dragon Capital Елены Белан.

"Более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики было вызвано двумя факторами. Во-первых, стремительное восстановление внешнего спроса благоприятно отразилось на экспортно-ориентированных отраслях Украины, таких как металлургия, и позволило сталелитейным заводам нарастить объемы производства до уровня начала года после падения в марте-апреле.

Во-вторых, доходы населения пострадали от карантина умереннее, чем мы прогнозировали, что подтолкнуло рост в розничной торговле и других секторах, ориентированных на внутренний спрос", - говорится в отчете.

"Учитывая V-образную динамику в большинстве секторов в феврале-июле, мы улучшили прогноз реального ВВП на 2020 год до -5,5% г/г, по сравнению с -7,2% ранее. Обновленный прогноз предполагает, что на фоне распространения COVID-19 темпы восстановления экономики замедлятся в ближайшие месяцы, а в IV квартале состоится незначительный спад экономической активности", - считает Белан.

В Dragon Capital считают, что повторное введение жесткого общенационального карантина маловероятно, несмотря на рост заболеваемости.

"Скорее всего, власти будут соблюдать адаптивный карантин, пытаясь ограничить его негативное влияние на экономику", - заявили в инвесткомпании.

Экономисты ожидают, что рост украинской экономики продолжится в 2021 году на фоне восстановления мировой экономики, в то время как внутренняя экономическая политика становится более проциклической - ее фокус смещается на краткосрочные выгоды от экономического роста за счет стабильности и устойчивости к внешним шокам в среднесрочной перспективе.

"Поданный в парламент бюджет с плановым дефицитом 6% ВВП указывает на отсутствие у власти аппетита к существенному сокращению дефицита и улучшение состояния государственных финансов, как произошло во время предыдущего кризиса 2014-15 годов. Также вызывает вопрос возможность привлечь достаточные объемы финансирования дефицита без существенного повышения ставок", - говорится в отчете.

"Учитывая это мы ожидаем, что экономика Украины сможет вернуться к докризисному уровню уже до конца 2021 года, а не в 2022 году, как ожидалось ранее, а годовой рост ВВП составит 4% г/г. Это немного меньше, чем наш предыдущий прогноз 4,3%, несмотря на более умеренное падение в этом году", - сообщили в компании.

Базовый макроэкономический сценарий Dragon Capital предполагает, что власть "попытается приложить достаточно усилий", чтобы получить транш от МВФ до конца года.

"Но риски нереализации этого сценария высоки. В то время как неопределенность по поводу дальнейшей политики НБУ начала рассеиваться, появились вопросы, связанные с институциональной независимостью антикоррупционных органов, НАБУ и САП, которые были созданы при поддержке МВФ и других западных партнеров. Кроме того, запланированный дефицит бюджета в 2021 году и резкое повышение минимальной зарплаты вряд ли вызовут одобрение МВФ", - заявили эксперты.

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Напомним:

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

Экономическая правда