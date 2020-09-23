Кабмин создал Комиссию по регулированию азартных игр
Кабмин на заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По его словам, после утверждения ее положения Комиссия будет размещена по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки 26.
Количество сотрудников - 230, из них председатель и 6 членов комиссии (один из них заместитель).
"Эти изменения обусловлены Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа 2020 года", - пояснил Немчинов.
Среди главных задач Комиссии:
- выполнение функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотарейний сфере;
- получение и рассмотрение заявлений с документами, а также сообщений, представление которых в орган лицензирования предусмотрено законом, и по результатам их рассмотрения принимает решение об оставлении заявления без рассмотрения, выдачу лицензий или отказе в выдаче лицензий;
- переоформление лицензий, приостановлении действия лицензии полностью или частично, возобновление действия лицензии полностью или частично, аннулирование лицензий полностью или частично, расширение или сужение производства вида хозяйственной деятельности лицензиатом.
Читайте детальнее: Закон об азартных играх вступил в силу: что дальше
Напомним:
Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыши от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему, содержат коррупционные риски.
Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.
Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.
В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua