Кабмин создал Комиссию по регулированию азартных игр

Кабмин на заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, после утверждения ее положения Комиссия будет размещена по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки 26.

Количество сотрудников - 230, из них председатель и 6 членов комиссии (один из них заместитель).

"Эти изменения обусловлены Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа 2020 года", - пояснил Немчинов.

Среди главных задач Комиссии:

выполнение функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотарейний сфере;

получение и рассмотрение заявлений с документами, а также сообщений, представление которых в орган лицензирования предусмотрено законом, и по результатам их рассмотрения принимает решение об оставлении заявления без рассмотрения, выдачу лицензий или отказе в выдаче лицензий;

переоформление лицензий, приостановлении действия лицензии полностью или частично, возобновление действия лицензии полностью или частично, аннулирование лицензий полностью или частично, расширение или сужение производства вида хозяйственной деятельности лицензиатом.

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Напомним:

Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыши от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему, содержат коррупционные риски.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.