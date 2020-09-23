В Раде предлагают не облагать налогом выигрыши от азартных игр, антикоррупционный комитет - против

Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыше от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему содержат коррупционные риски.

Об этом сообщается на сайте парламента

"Законопроекты признаны не соответствующими требованиям антикоррупционного законодательства и содержат коррупционные риски, поскольку предусматривают освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц суммы выигрышей от азартных игр и лотерей

.Такая норма вызывает риски легализации незаконных доходов. Кроме того, предусмотрены различные виды налогообложения для азартных игр и лотерей", - говорится в сообщении.

Законопроект №2713 зарегистрировали народные депутаты из фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий и Олег Марусяк. Четыре альтернативных законопроекта подготовили депутаты из этой же фракции.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр