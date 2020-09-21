Новости 21 сентября: новые Panama Papers, кандидат на место Абромавичуса, госдолг

О новых Panama Papers. Бывший президент-беглец Виктор Янукович, братья Клюевы, олигархи Сергей Курченко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко попали в поле зрения проекта FinCEN Files, который опубликовал данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.

После публикации файлов FinCEN котировки акций крупных международных банков обвалились.

О кандидате на место Абромавичуса. Информация о карьере заведующего отделом Департамента по вопросам нацбезопасности и обороны ОП Сергея Тихонова предоставлена Офисом президента одним предложением, которое содержит данные об учебе, службе в армии, политической деятельности, наемном труде в частном и государственном секторе.

О рабочей силе в Польше. После обострения политической ситуации в Беларуси белорусы начали все активнее искать работу в Польше, среди трудовых мигрантов из Украины заметно увеличилось количество владельцев малого и среднего бизнеса, обанкротившегося за время пандемии.

О госдолге. Значительный дефицит госбюджета, запланированный на 2021 год (6% ВВП), приведет к дальнейшему увеличению потребностей в привлечении долгового финансирования - в течение 2021 года Минфину нужно будет привлечь 702 млрд грн долгов, чтобы профинансировать дефицит, и погасить старые долги.

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