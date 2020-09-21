Офис президента обнародовал резюме кандидата в директоры "Укроборонпрома" одним предложением

Информация о карьере заведующего отделом Департамента по вопросам нацбезопасности и обороны ОП Сергея Тихонова предоставлена ​​Офисом президента одним предложением, которое содержит данные об учебе, службе в армии, политической деятельности, наемном труде в частном и государственном секторе.

Об этом говорится в ответе ОП на запрос экспертной организации StateWatch относительно биографической справки Тихонова, который претендует на должность генерального директора ГК "Укроборонпром".

"С. А. Тихонов учился в Киевском институте народного хозяйства им. Д. С. Коротченко, Высшем учебном заведении "Национальная академия управления"; проходил службу в Вооруженных Силах работал на Киевском машиностроительном заводе им. Артема, ЗАО "Ависта", Верховной Раде Украины, государственном предприятии "Держпостачання", Кабинете Министров Украины, государственном предприятии "Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал", ООО "Топ Украина", Администрации президента Украины и Офисе президента Украины", - говорится в ответе ОП.

"Запрос на биографическую справку был подготовлен с целью собрать для общества больше информации о предполагаемом главе государственного оружейного концерна "Укроборонпром" с суммарным годовым доходом в 40 млрд гривен, однако такой ответ ОП вряд ли предоставляет ответ на вопрос, кто такой Тихонов", - отметил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Напомним:

9 сентября премьер Денис Шмыгаль провел собеседование с Сергеем Тихоновым и передал представление на его назначение гендиректором "Укроборонпрома" в Офис президента.

В открытых источниках мало информации о Сергее Тихонова. В 1998-2002 годах он был нардепом 3 созыва, избирался по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко (№9 в списке), в 1999 году вышел из фракции.

В 2002 году баллотировался в Раду от блока "За единую Украину!", № 89 в списке (избирательный список блока тогда возглавил В. Литвин, среди других известных политиков, которые входили в избирательный список блока - В. Бойко, Г. Кирпа, Д. Табачник, Т. Васадзе, Л. Супрун, С. Бубка).

Экономическая правда