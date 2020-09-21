Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN фигурируют Клюевы, Фирташ и Коломойский

Бывший президент-беглец Виктор Янукович, братья Клюевы, олигархи Сергей Курченко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко попали в поле зрения проекта FinCEN Files, который опубликовал данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.

Об этом в колонке для УП пишет журналистка, соавтор расследования Татьяна Козырева.

"Что такое FinCEN и почему вам стоит следить за проектом FinCEN Files?

The Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN - это бюро Департамента финансов США, которое собирает ваши "подозрительные финансовые транзакции" по многим причинам. Одна из них - коррупция, другая - финансирование терроризма, торговля оружием или наркотиками ... Список причин, по которым вы можете попасть в поле зрения финансовой разведки США, длинный.

FinCEN длительное время был привлечен к поиску и возврату активов "семьи Януковича". Большинство находок передали в Украину. Как ими воспользовались - риторический вопрос", - пишет Козирэва.

По ее словам, когда FinCEN мониторил подозрительные транзакции (suspicious activities reports или SAR) Януковича и его ближайших соратников, под руку попал американский политтехнолог Пол Манафорт.

"Репорт FinCEN на Манафорта ждал своего часа почти четыре года до 2018 года, когда его передали в Департамент юстиции в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США 2016 года.

Большинство материалов FinCEN, которые получил DOJ на запрос Мюллера, попали к журналистам BuzzFeed News и ICIJ. Это транзакции на два триллиона долларов с географией, соизмеримой с картой мира", - добавила журналистка.

По ее словам, выбрав Украину на интерактивной карте FinCEN Files, можно увидеть 489 транзакций, переданных и полученных через украинские счета на общую сумму 500 млн долларов.

"Нажав "покажите мне банки", можно увидеть длинный список банков, через которые прошли все эти подозрительные транзакции. Есть среди них и Приватбанк, который еще недавно был в собственности Игоря Коломойского, и уже обанкротившийся Надра банк Дмитрия Фирташа, и Первый международный банк Рината Ахметова ...", - говорится в колонке.

В частности, отмечается, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ и подконтрольные ему компании продвинули миллиарды долларов через мировую финансовую систему, крупные американские и британские банки.

Первые подозрительные операции Фирташа, которые попали в FinCEN Files, датированы еще 2003 года.

"В августе 2008-го компания Фирташа Bothli Trade AG направила 78101$ на банковские счета Периясами Сандералингама, который и помог Фирташу подкупить индийских чиновников, упомянутых в обвинении правительства США.

В 2017 году JPMorgan Chase отчитался FinCEN о 230 млн долларов США подозрительных транзакций компании Андрея Клюева NoviRex Sales LLP. Именно NoviRex оплачивала политические консультации для Партии регионов от Пола Манафорта, бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа в США", - добавила Козырева.

По ее словам, файлы FinCEN также содержат отчет представителей правоохранительных органов Украины, где подробно описана сеть оффшорных компаний, связанных с бизнес-операциями Клюева, которые расследуются по подозрению в отмывании и хищении бюджетных средств.

В частности речь идет о приобретении семьей Клюевых президентской усадьбы "Межигорье", где проживал Янукович.

Кроме этого, с 2012 по 2017 годы Bank of New York Mellon обратил внимание правоохранительных органов США на 263 миллионов долларов подозрительных транзакций компаний, подконтрольных Игорю Коломойскому.

В частности речь идет о британской компании Claresholm Marketing Ltd, которая занимала центральное место в схеме отмывания денег Коломойского с Приватбанка в течение 2006-2016 годов. Эта схема подробно описана в судебном иске Приватбанка в адрес украинского олигарха в штате Делавэр, США.

Читайте подробнее в колонке: FinCEN Files - приговор украинским олигархам

Напомним:

Утечка файлов FinCEN, связанных с транзакциями на сумму около 2 триллионов долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам перемещать "грязные" деньги.

Экономическая правда