Утечка файлов FinCEN: акции мировых банков падают

После публикации файлов FinCEN о подозрительных транзакциях на 2 трлн долларов через самые крупных банки мира котировки некоторых международных банков дешевеют.

Об этом сообщает издание "Украинский капитал" со ссылкой на данные торгов.

В частности, акции Deutsche Bank, который, согласно файлов FinCEN, проводил транзакции организованной преступности, террористам и наркоторговцам, по состоянию на 13 часов сократились на 7,38%. Банк, согласно отчету, за 17 лет провел сомнительных операций на сумму 1,31 трлн долларов.

В то же время акции JPMorgan, который, по данным FinCEN, провел подозрительных транзакций на 514 млрд долларов, по состоянию на 13:00 потеряли 3,87% стоимости.

В то же время акции британского банка Standard Chartered (166 млрд долларов "сомнительных" операций, согласно отчету) сократились по состоянию на 13 часов на 5,4%.

Акции банка Barclays (21 млрд долларов сомнительных операций) обвалились на 8,61%, акции HSBC (4,4 млрд долларов) на бирже в Гонконге упали на 4,4% до самого низкого уровня с мая 1995 года.

Напомним:

Утечка файлов FinCEN, связанных с транзакциями на сумму около 2 триллионов долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам перемещать "грязные" деньги.

Бывший президент-беглец Виктор Янукович, братья Клюевы, олигархи Сергей Курченко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко попали в поле зрения проекта FinCEN Files, который опубликовал данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.