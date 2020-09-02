Премьер: Ожидается урожай зерновых на 7 миллионов тонн меньше, чем в прошлом году

В 2020 году урожай зерновых в Украине ожидается на 7 млн ​​тонн меньше, чем в прошлом году, основная причина - засуха.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"В этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн ​​тонн меньше, чем в прошлом году - по прогнозам Минэкономики и экспертов. Основная причина - негативное влияние погодных условий. Это, конечно, засухи, о которых мы все слышали в начале лета.

Аграрии и фермеры постоянно обращались к правительству с просьбой о создании эффективной системы строительства оросительных проектов. Поэтому на следующий год мы запланировали под эгидой программы президента "Большая стройка" рассмотреть создание оросительных систем в южных областях Украины", - рассказал Шмыгаль.

Напомним:

Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

Минэкономики скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям урожая 2020 года в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.

Минэкономики вместе с участниками рынка зерна 17 августа подписали дополнение к зерновому Меморандуму и согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году - 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс тонн ржи.

Экономическая правда